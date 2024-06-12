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12 июня, 08:12

Песков: Белоусов, Герасимов и командующие округами доложили Путину о ходе СВО

Песков: Белоусов и Герасимов доложили Путину о ходе спецоперации

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание во вторник, 11 июня, на котором присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие округами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Накануне поздно вечером Владимир Путин провёл совещание, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие округами, они же командующие группировками", — указал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков дополнил, что Путину доложили о ходе спецоперации (СВО), а также о планах по продолжению боевых действий. По словам пресс-секретаря президента, после общего совещания лидер РФ заслушал участников мероприятия по отдельности, провёл отдельные встречи.

Путин включил министра обороны Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ
Путин включил министра обороны Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

А ранее Life.ru писал, что глава Минобороны РФ провёл первую встречу с освещающими СВО военными корреспондентами и после общения дал несколько поручений. По словам министра обороны, встречи с журналистами, освещающими конфликт, теперь будут проходить на постоянной основе.

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Life.ru

Александр Юнашев
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