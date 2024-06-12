Песков: Белоусов, Герасимов и командующие округами доложили Путину о ходе СВО
Песков: Белоусов и Герасимов доложили Путину о ходе спецоперации
Президент РФ Владимир Путин провёл совещание во вторник, 11 июня, на котором присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие округами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Накануне поздно вечером Владимир Путин провёл совещание, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие округами, они же командующие группировками", — указал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков дополнил, что Путину доложили о ходе спецоперации (СВО), а также о планах по продолжению боевых действий. По словам пресс-секретаря президента, после общего совещания лидер РФ заслушал участников мероприятия по отдельности, провёл отдельные встречи.
А ранее Life.ru писал, что глава Минобороны РФ провёл первую встречу с освещающими СВО военными корреспондентами и после общения дал несколько поручений. По словам министра обороны, встречи с журналистами, освещающими конфликт, теперь будут проходить на постоянной основе.
Life.ru