Песков: Белоусов, Герасимов и командующие округами доложили Путину о ходе СВО

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание во вторник, 11 июня, на котором присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие округами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Накануне поздно вечером Владимир Путин провёл совещание, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие округами, они же командующие группировками", — указал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков дополнил, что Путину доложили о ходе спецоперации (СВО), а также о планах по продолжению боевых действий. По словам пресс-секретаря президента, после общего совещания лидер РФ заслушал участников мероприятия по отдельности, провёл отдельные встречи.