Белоусов провёл первую встречу с освещающими спецоперацию военкорами

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, которые работают в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что встречи с журналистами, освещающими конфликт, теперь будут проходить на постоянной основе. По итогам заседания Белоусов дал репортёрам несколько поручений. Это первая подобная встреча нового министра с военкорами.