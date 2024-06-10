Белоусов провёл первую встречу с освещающими спецоперацию военкорами
Встреча с министром обороны России Андреем Белоусовым. Фото © Telegram / Репортёр Руденко V
Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, которые работают в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что встречи с журналистами, освещающими конфликт, теперь будут проходить на постоянной основе. По итогам заседания Белоусов дал репортёрам несколько поручений. Это первая подобная встреча нового министра с военкорами.
Напомним, 14 мая президент России Владимир Путин утвердил новый состав Правительства РФ, где должность министра обороны занял Андрей Белоусов. В Кремле пояснили, что решение продиктовано необходимостью инноваций в ведомстве.