Новый министр обороны РФ Белоусов впервые предстал в форме
Министр обороны Белоусов появился в форме на совещании Совбеза
Министр обороны Белоусов появился в форме на совещании Совбеза. Фото © Telegram / Кремль. Новости
Министр обороны РФ Андрей Белоусов появился в форме на совещании Совета безопасности, которое сегодня провёл президент Владимир Путин. На экране видеосвязи Белоусов второй слева в нижнем ряду.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов появился в форме на совещании Совета безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Напомним, 14 мая президент России Владимир Путин утвердил новый состав Правительства РФ, где должность министра обороны занял Андрей Белоусов. В Кремле пояснили, что решение продиктовано необходимостью инноваций в ведомстве. А президент Владимир Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в РФ. Сам новый глава МО заявил, что готов отдать жизнь ради решения задач на посту. Биографию Андрея Белоусова читайте на Life.ru.