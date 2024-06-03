Новый министр обороны РФ Белоусов впервые предстал в форме

Министр обороны Белоусов появился в форме на совещании Совбеза. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Министр обороны Белоусов появился в форме на совещании Совбеза

Министр обороны РФ Андрей Белоусов появился в форме на совещании Совета безопасности, которое сегодня провёл президент Владимир Путин. На экране видеосвязи Белоусов второй слева в нижнем ряду.