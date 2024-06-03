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Новый министр обороны РФ Белоусов впервые предстал в форме

Министр обороны Белоусов появился в форме на совещании Совбеза

3 июня, 14:30
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Министр обороны Белоусов появился в форме на совещании Совбеза. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Министр обороны Белоусов появился в форме на совещании Совбеза. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов появился в форме на совещании Совета безопасности, которое сегодня провёл президент Владимир Путин. На экране видеосвязи Белоусов второй слева в нижнем ряду.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов появился в форме на совещании Совета безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Life.ru спросил у нового министра обороны России о громких арестах генералов
Life.ru спросил у нового министра обороны России о громких арестах генералов

Напомним, 14 мая президент России Владимир Путин утвердил новый состав Правительства РФ, где должность министра обороны занял Андрей Белоусов. В Кремле пояснили, что решение продиктовано необходимостью инноваций в ведомстве. А президент Владимир Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в РФ. Сам новый глава МО заявил, что готов отдать жизнь ради решения задач на посту. Биографию Андрея Белоусова читайте на Life.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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