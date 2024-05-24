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24 мая, 10:10

Life.ru спросил у нового министра обороны России о громких арестах генералов

Министр обороны РФ Белоусов не стал комментировать задержания генералов МО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Фото © Kremlin

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Фото © Kremlin

Министр обороны РФ Андрей Белоусов решил пока не комментировать задержания высокопоставленных российских офицеров за последние два месяца. Корреспондент Life.ru попытался узнать мнение главы МО во время визита в Минск.

Министр обороны РФ Белоусов не стал комментировать задержания генералов МО. Видео © Life.ru / Павел Баранов

"Без комментариев", — коротко ответил министр на вопрос, может ли он дать оценку громким уголовным делам в отношении генералов.

Как уже писал Life.ru, первым стал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Затем главный кадровик МО РФ Юрий Кузнецов был арестован по подозрению в получении взятки. 21 мая под арестом оказался экс-командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов по подозрению в мошенничестве. А 23 мая стало известно, что по делу о коррупции задержан начальник Главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Вечером того же дня был задержан офицер департамента МО по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий.

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Андрей Бражников
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