В деле генерала Спартака появился новый поворот

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, может быть переведён из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката военного Сергея Буйновского.

По словам адвоката Попова Буйновского, следствие не обладало должными основаниями для того, чтобы арестовать генерала, а обвинение на момент самого ареста предъявлено не было. Юрист сообщил, что военный со всей ответственностью приходил на допросы и не пытался как-то повлиять на свидетелей. Сбежать за границу он тоже не может, поскольку его загранпаспорт находится в Минобороны.