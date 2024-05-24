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Регион
24 мая, 06:30

В деле генерала Спартака появился новый поворот

Ъ: Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова могут выпустить из СИЗО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, может быть переведён из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката военного Сергея Буйновского.

24 мая 2-й Западный окружной военный суд займётся рассмотрением жалобы адвокатов, защищающих Спартака. Они собираются обжаловать его арест, который произошёл 17 мая, и добиться изменения меры пресечения на домашний арест.

По словам адвоката Попова Буйновского, следствие не обладало должными основаниями для того, чтобы арестовать генерала, а обвинение на момент самого ареста предъявлено не было. Юрист сообщил, что военный со всей ответственностью приходил на допросы и не пытался как-то повлиять на свидетелей. Сбежать за границу он тоже не может, поскольку его загранпаспорт находится в Минобороны.

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21 мая генерал-майор Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Ранее СК РФ просил изменить для бывшего командующего 58-й армией ВС РФ меру пресечения с заключения под стражу на переведение под домашний арест.

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Владимир Озеров
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