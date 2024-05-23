Бывший командующий 58-й армией переплюнул арестованных генералов Минобороны по размеру взятки

Следствие считает экс-командующего 58-й армией Ивана Попова причастным к хищению металлопроката на 130 млн рублей, предназначенного для оборудования оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Несмотря на это, СК просит перевести его под домашний арест.

"Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве, с заключения под стражу на домашний арест. Данное решение принято следствием с учётом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования", — сообщает СК.