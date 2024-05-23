Бывший командующий 58-й армией переплюнул арестованных генералов Минобороны по размеру взятки
СК: Генерал Минобороны Попов причастен к хищению металлопроката на 130 млн
Иван Попов. Обложка © Wikipedia
Следствие считает экс-командующего 58-й армией Ивана Попова причастным к хищению металлопроката на 130 млн рублей, предназначенного для оборудования оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Несмотря на это, СК просит перевести его под домашний арест.
"Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве, с заключения под стражу на домашний арест. Данное решение принято следствием с учётом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования", — сообщает СК.
Согласно данным силовиков, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые военно-гражданская администрация Запорожья закупила в порядке предоставления гумпомощи. Материалы стоимостью 130 млн рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Life.ru уже сообщал, что два последних месяца отмечены рядом громких арестов функционеров Минобороны. Так, начальника Главного управления кадров МО Юрия Кузнецова арестовали за взятку в виде коттеджа в Краснодарском крае стоимостью 23 миллиона. Позже в СИЗО отправили экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова по подозрению в мошенничестве. А сегодня, 23 мая, был арестован начальник Главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба Вадим Шамарин за получение взятки в 36 млн. В чём именно его обвиняют, Life.ru рассказывал здесь.