Генерал из Госдумы оценил, кто из арестованных офицеров Минобороны виновен, а кто чист Депутат Соболев не верит в вину командующего ВС РФ Попова, "сидевшего в окопах" 23 мая, 10:49 Иван Попов (слева) и Вадим Шамарин (справа). Обложка © Wikipedia / Life.ru / Минобороны РФ

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что коррупцию в Российской армии нужно выжигать калёным железом, однако не верит в виновность бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, которого подозревают в мошенничестве более чем на 100 миллионов рублей. Об этом депутат рассказал журналисту Life.ru.

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев высказался о коррупции в Армии РФ. Видео © Life.ru

"С коррупцией в армии нужно бороться обязательно, калёным железом выжигать <…>. Что касается командующего армией Попова, то я считаю, что это ложь. Я звонил в армию, там тоже никто не верит, что он мог там совершить что-то такое. Он в окопах с людьми был", — поделился мнением Соболев.

А вот задержание начальника Главного управления связи ВС РФ, замначальника Генерального штаба Вадима Шамарина вполне может иметь под собой весомые основания, продолжил депутат. Он пояснил, что чиновник отвечал за заказы в сфере обеспечения войск аппаратурой для связи, поэтому коррупционные лазейки могли иметь место.

Авторы Татьяна Миссуми