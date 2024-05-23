Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 16:16

СК назвал причину задержания ещё одного высокопоставленного офицера из Минобороны РФ

СК РФ: Сотрудник МО РФ Вертелецкий арестован за злоупотребление полномочиями

Задержанному сегодня начальнику департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Он арестован. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту. В результате противоправных действий государству причинён ущерб на сумму более 70 млн рублей.

Напомним, о задержании Владимира Вертелецкого стало известно буквально около часа назад.

Генерал из Госдумы оценил, кто из арестованных офицеров Минобороны виновен, а кто чист
Генерал из Госдумы оценил, кто из арестованных офицеров Минобороны виновен, а кто чист

Это не единственное громкое задержание в ведомстве за последний месяц. Так, первым стал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Затем главный кадровик МО РФ Юрий Кузнецов был арестован по подозрению в получении взятки. 21 мая под арестом оказался экс-командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов по подозрению в мошенничестве. А сегодня, 23 мая, стало известно, что по делу о коррупции задержан начальник Главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

Обложка ©

ТАСС / Олег Елков

Александра Вишнякова
  • Новости
  • СК РФ
  • Минобороны РФ
  • Мошенничество
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров