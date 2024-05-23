СК назвал причину задержания ещё одного высокопоставленного офицера из Минобороны РФ

Задержанному сегодня начальнику департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Он арестован. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту. В результате противоправных действий государству причинён ущерб на сумму более 70 млн рублей.