СК назвал причину задержания ещё одного высокопоставленного офицера из Минобороны РФ
СК РФ: Сотрудник МО РФ Вертелецкий арестован за злоупотребление полномочиями
Задержанному сегодня начальнику департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Он арестован. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту. В результате противоправных действий государству причинён ущерб на сумму более 70 млн рублей.
Это не единственное громкое задержание в ведомстве за последний месяц. Так, первым стал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Затем главный кадровик МО РФ Юрий Кузнецов был арестован по подозрению в получении взятки. 21 мая под арестом оказался экс-командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов по подозрению в мошенничестве. А сегодня, 23 мая, стало известно, что по делу о коррупции задержан начальник Главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
ТАСС / Олег Елков