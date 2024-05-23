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Регион
23 мая, 15:47
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Задержан ещё один высокопоставленный офицер из Минобороны РФ

Задержан офицер департамента МО РФ по обеспечению гособоронзаказа Вертелецкий

Задержан ещё один высокопоставленный сотрудник Минобороны РФ, по данным SHOT, офицер департамента МО по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Предварительно, Вертелецкий отдал знакомым бизнесменам выгодный госзаказ, за что получил машину и дом, которые оформил на родственников.

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Это не единственное громкое задержание в ведомстве за последний месяц. Так, первым стал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Затем главный кадровик МО РФ Юрий Кузнецов был арестован по подозрению в получении взятки. У него дома следствие обнаружило сотню миллионов рублей и монеты из золота. 21 мая под арестом оказался экс-командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов по подозрению в мошенничестве. А сегодня, 23 мая, стало известно, что по делу о коррупции задержан начальник Главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

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Wikipedia / A.Savin

Александра Вишнякова
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