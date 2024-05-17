Путин назвал нового министра обороны Белоусова одним из лучших экономистов в РФ
Андрей Белоусов (в центре) во время визита в Китай. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин назвал нового министра обороны Андрея Белоусова одним из лучших экономистов в стране, который способен координировать деятельность МО с остальными ведомствами.
"Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране... И в этом смысле он, конечно, способен координировать деятельность министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны", — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Напомним, 14 мая президент России Владимир Путин утвердил новый состав Правительства РФ, где должность министра обороны занял Андрей Белоусов. В Кремле пояснили, что решение продиктовано необходимостью инноваций в ведомстве. Сам Белоусов заявил, что готов отдать жизнь ради решения задач на посту главы МО РФ. Биографию Андрея Белоусова читайте на Life.ru.