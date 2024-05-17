Путин назвал нового министра обороны Белоусова одним из лучших экономистов в РФ

"Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране... И в этом смысле он, конечно, способен координировать деятельность министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны", — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай.