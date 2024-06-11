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11 июня, 20:22

Путин включил министра обороны Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

Андрей Белоусов. Обложка © kremlin.ru

Андрей Белоусов. Обложка © kremlin.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов внесён в список постоянных членов Совета безопасности РФ по указу президента страны Владимира Путина. Документ с подписью главы Кремля опубликован вечером 11 июня.

"Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, <...> включив в состав Совета безопасности РФ в качестве постоянного члена этого совета Белоусова А. Р. — министра обороны Российской Федерации", — гласит выдержка из указа.

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Life.ru напоминает, Андрей Белоусов возглавил Минобороны России в мае 2024 года, сменив на этом посту Сергея Шойгу. Путин назвал нового министра одним из лучших экономистов в стране. Ожидается, что он даст военной экономике РФ второе дыхание.

Илья Пушкарев
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