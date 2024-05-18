В ГД объяснили необходимость назначения Белоусова на пост министра обороны России

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России стало для многих неожиданностью и большим сюрпризом. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Заместитель руководителя фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Предыдущие министры обороны, которые были, некоторые из них, такие, как Сергей Кужугетович Шойгу, Сергей Борисович Иванов, они, конечно же, из силовых структур, но они не кадровые военные, да? Когда они приходили в Министерство обороны, эта традиция уже постепенно как бы утверждается, потому что понятно, что министр обороны должен быть невоенным командиром", — подчеркнул Исаев.

Эксперт добавил, что решение назначить Белоусова на пост министра обороны абсолютно логично. Исаев напомнил, что на текущий момент Россия тратит на оборону и безопасность почти треть бюджета — это около семи процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Военная экономика загружает гражданские предприятия заказами и поддерживает их "на плаву" таким образом. Белоусов в этом плане является сильным организатором и экономистом, который и будет руководить этой сферой.

"Кроме того, оборонная промышленность ведь не висит в воздухе. Вот я представляю регион Удмуртия, где очень много оборонных предприятий. У них огромное количество поставщиков, тех, кто поставляет им металл, текстиль, химические материалы. Это вполне гражданские предприятия, но они работают на оборонный заказ", — указал политик.

Эксперт дополнил, что изменения в военно-промышленном и оборонном комплексах уже происходят. В частности, через определённое время будет подниматься вопрос о повышении производительности труда в оборонном секторе, а затем и в других сферах экономики.