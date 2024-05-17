Глава "Ростеха" объяснил необходимость назначения Белоусова министром обороны

Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны было необходимо, так как оборонной сфере нужен руководитель, который будет рассматривать её с точки зрения экономики. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он назвал такие кадровые перестановки неожиданными, но правильными.

"У нас до начала СВО доля гражданской продукции в выручке составляла почти 44,5%. В связи с тем, что гособоронзаказ у нас вырос в разы, её доля уменьшилась до 35%, но в абсолютных цифрах она всё равно выросла и сегодня составляет почти триллион рублей. Большая цифра", — сказал Чемезов в беседе с РБК.