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Регион

Глава "Ростеха" объяснил необходимость назначения Белоусова министром обороны

17 мая, 09:11
Андрей Белоусов (в центре) во время визита в Китай. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Андрей Белоусов (в центре) во время визита в Китай. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны было необходимо, так как оборонной сфере нужен руководитель, который будет рассматривать её с точки зрения экономики. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он назвал такие кадровые перестановки неожиданными, но правильными.

Чемезов подчеркнул, что министр обороны должен рассматривать оборонную промышленность со всех сторон — и с точки зрения обеспечения Вооружённых сил, и с точки зрения производства высокотехнологичной гражданской продукции.

"У нас до начала СВО доля гражданской продукции в выручке составляла почти 44,5%. В связи с тем, что гособоронзаказ у нас вырос в разы, её доля уменьшилась до 35%, но в абсолютных цифрах она всё равно выросла и сегодня составляет почти триллион рублей. Большая цифра", — сказал Чемезов в беседе с РБК.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин утвердил новый состав Правительства РФ, где должность министра обороны занял Андрей Белоусов. Выступая в Совете Федерации, Белоусов заявил, что готов отдать жизнь ради решения задач на посту главы МО РФ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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