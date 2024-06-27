Медведев: Если Киев не примет план Путина, следующие предложения будут хуже

Если Киев не примет условия, предложенные российским лидером Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, то условия следующего мирного плана для Незалежной будут намного хуже. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии ПМЮФ.

"Так вот, если обстоятельства меняются, то и договор может заключаться на иных уже основаниях. Обстоятельства изменились. При таких условиях переговоры могут быть продолжены, но если они не состоятся (и об этом тоже было прямо сказано), то последующие переговоры, а они рано или поздно, естественно, возникнут, а не случатся, они будут уже проходить на худших условиях", — указал он.

Кроме того, российский политик добавил, что без отмены западными странами всех санкций с Москвы урегулирование конфликта невозможно. Он подчеркнул, что только снятие ограничений поможет избавиться от кризиса.