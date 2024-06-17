Нарышкин: Следующие условия мира для Киева будут более жёсткими

Если Киев откажется от мирного предложения президента РФ Владимира Путина, следующие условия заключения договора для Украины будут более жёсткими. Об этом предупредил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жёсткими", — сказал он в беседе с ТАСС.