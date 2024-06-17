Нарышкин: Следующие условия мира для Киева будут более жёсткими
Глава СВР Сергей Нарышкин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Если Киев откажется от мирного предложения президента РФ Владимира Путина, следующие условия заключения договора для Украины будут более жёсткими. Об этом предупредил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жёсткими", — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня предложил план мирного разрешения конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен вывести ВСУ из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, а также после того, как украинское руководство официально откажется от планов по вступлению в НАТО, российские войска немедленно остановят огонь. В офисе Зеленского от мирной инициативы сразу же отказались, тем не менее часть депутатов Верховной рады уже начали обсуждать мирное предложение Путина.