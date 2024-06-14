В Кремле рассказали о реакции Путина на отказ Киева и НАТО от его мирного предложения
Песков: Путин назвал реакцию Киева и НАТО на его мирную инициативу предсказуемой
Президент России Владимир Путин уже получил доклад о реакции Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга на его мирное предложение по Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер назвал их выпады предсказуемыми.
"Он сказал, что это достаточно предсказуемо, но всё равно даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия для того же киевского режима ещё более ухудшаются", — ответил представитель Кремля на вопрос, как отреагировал Путин на доклад.
Вместе с тем Песков считает, что страны Запада тоже будут рассматривать предложение Путина по Украине.
Как уже сообщал Life, ранее Путин во время выступления в МИД назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Для этого, по словам главы государства, Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Украины от планов вступления в НАТО огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент. В офисе Зеленского уже отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. Сам же Зеленский назвал мирную инициативу российского лидера "ультимативными посланиями". Столтенберг же заявил, что страны НАТО продолжат оказывать военную поддержку Киеву, поскольку он не считает предложение Путина мирным.
Life.ru / Павел Баранов