В Кремле рассказали о реакции Путина на отказ Киева и НАТО от его мирного предложения

Президент России Владимир Путин уже получил доклад о реакции Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга на его мирное предложение по Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер назвал их выпады предсказуемыми.

"Он сказал, что это достаточно предсказуемо, но всё равно даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия для того же киевского режима ещё более ухудшаются", — ответил представитель Кремля на вопрос, как отреагировал Путин на доклад.