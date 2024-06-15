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15 июня, 06:00

Володин сделал важное заявление для Верховной рады после мирного предложения Путина

Володин: В Верховной раде уже начали обсуждать мирную формулу Путина

Часть депутатов Верховной рады уже начали обсуждать мирную инициативу по разрешению конфликта на Украине, предложенную президентом России Владимиром Путиным. Об этом в личном телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, после предложения российского лидера все идеи по урегулированию, которые ранее высказывались главой США Джо Байденом, руководителями Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем и тем более Владимиром Зеленским, полностью утратили смысл. В особенности это касается бывшего комика, срок полномочий которого на посту президента истёк, а вместе с легитимностью закончилось и его право вести переговоры от имени граждан Украины.

"Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договорённостей. Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной рады уже начала делать это", добавил спикер Госдумы.

Политик предупредил, что, чем дольше парламентарии Незалежной будут бездействовать в надежде на то, что Штаты и Евросоюз разберутся с проблемами за них, тем больше погибнет украинских граждан, на которых в Вашингтоне и Брюсселе смотрят как на расходный материал, и тем больше территорий Украина утратит. В Раде должны принять то, что в государстве больше нет президента, осознать свою ответственность за судьбу страны и не стоять в стороне.

Володин также напомнил, что Владимир Путин предложил формулу мира, которая подходит не только Украине, но и всей Европе:

  • Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, её демилитаризация и денацификация.
  • Закрепление Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в качестве российских регионов в международных договорах.
  • Базовые соглашения по вопросам мирного урегулирования также должны быть прописаны в международных соглашениях.
  • Отмена санкций против России.
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Напомним, Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня предложил план мирного разрешения конфликта на Украине. Согласно нему, Киев должен вывести ВСУ из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, а также того, как украинское руководство официально откажется от планов по вступлению в НАТО, российские войска немедленно остановят огонь. В офисе Зеленского от мирной инициативы сразу же отказались, заявив, что она предполагает утрату субъектности Киевом. В ответ на это в МИД РФ указали, что киевский режим хочет лишить украинцев реального шанса на мир.

Обложка ©

ТАСС / Марат Абулхатин

Юрий Лысенко
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