Володин сделал важное заявление для Верховной рады после мирного предложения Путина
Володин: В Верховной раде уже начали обсуждать мирную формулу Путина
Часть депутатов Верховной рады уже начали обсуждать мирную инициативу по разрешению конфликта на Украине, предложенную президентом России Владимиром Путиным. Об этом в личном телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его мнению, после предложения российского лидера все идеи по урегулированию, которые ранее высказывались главой США Джо Байденом, руководителями Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем и тем более Владимиром Зеленским, полностью утратили смысл. В особенности это касается бывшего комика, срок полномочий которого на посту президента истёк, а вместе с легитимностью закончилось и его право вести переговоры от имени граждан Украины.
"Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договорённостей. Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной рады уже начала делать это", — добавил спикер Госдумы.
Политик предупредил, что, чем дольше парламентарии Незалежной будут бездействовать в надежде на то, что Штаты и Евросоюз разберутся с проблемами за них, тем больше погибнет украинских граждан, на которых в Вашингтоне и Брюсселе смотрят как на расходный материал, и тем больше территорий Украина утратит. В Раде должны принять то, что в государстве больше нет президента, осознать свою ответственность за судьбу страны и не стоять в стороне.
Володин также напомнил, что Владимир Путин предложил формулу мира, которая подходит не только Украине, но и всей Европе:
- Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, её демилитаризация и денацификация.
- Закрепление Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в качестве российских регионов в международных договорах.
- Базовые соглашения по вопросам мирного урегулирования также должны быть прописаны в международных соглашениях.
- Отмена санкций против России.
Напомним, Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня предложил план мирного разрешения конфликта на Украине. Согласно нему, Киев должен вывести ВСУ из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, а также того, как украинское руководство официально откажется от планов по вступлению в НАТО, российские войска немедленно остановят огонь. В офисе Зеленского от мирной инициативы сразу же отказались, заявив, что она предполагает утрату субъектности Киевом. В ответ на это в МИД РФ указали, что киевский режим хочет лишить украинцев реального шанса на мир.
ТАСС / Марат Абулхатин