Володин сделал важное заявление для Верховной рады после мирного предложения Путина

Часть депутатов Верховной рады уже начали обсуждать мирную инициативу по разрешению конфликта на Украине, предложенную президентом России Владимиром Путиным. Об этом в личном телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, после предложения российского лидера все идеи по урегулированию, которые ранее высказывались главой США Джо Байденом, руководителями Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем и тем более Владимиром Зеленским, полностью утратили смысл. В особенности это касается бывшего комика, срок полномочий которого на посту президента истёк, а вместе с легитимностью закончилось и его право вести переговоры от имени граждан Украины.

"Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договорённостей. Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной рады уже начала делать это", — добавил спикер Госдумы.

Политик предупредил, что, чем дольше парламентарии Незалежной будут бездействовать в надежде на то, что Штаты и Евросоюз разберутся с проблемами за них, тем больше погибнет украинских граждан, на которых в Вашингтоне и Брюсселе смотрят как на расходный материал, и тем больше территорий Украина утратит. В Раде должны принять то, что в государстве больше нет президента, осознать свою ответственность за судьбу страны и не стоять в стороне.