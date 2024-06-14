В Бундестаге призвали прислушаться к словам Путина об Украине

Западу нужно принять во внимание инициативу главы РФ Владимира Путина в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила депутат Бундестага и лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт, сообщает DPA.

"Украина и Запад должны избежать исторической ошибки, резко отвергая сигналы из Москвы как нереалистичные максимальные требования. Вместо этого инициатива Путина должна быть воспринята с должной серьёзностью и рассмотрена в качестве отправной точки для переговоров", — пояснила Вагенкнехт.

По её словам, Москва вполне резонно требует отказа от вступления в НАТО и долгосрочного безъядерного статуса. Депутат подчеркнула, что Европа должна быть заинтересована в поиске компромисса для предотвращения угрозы крупной войны. В связи с этим она обратилась к главам государств и правительств G7 с просьбой незамедлительно рассмотреть это предложение и ответить на него.