Завал швейцарского саммита: Что означает предложение Путина о выводе войск с Украины перед встречей в Бюргенштоке Владимир Путин предложил новые условия для мирного урегулирования на Украине. Почему это произошло сейчас, как это может изменить ситуацию — в материале Life.ru. 14 июня, 12:19 Владимир Путин предложил новые условия для мирного урегулирования на Украине. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Главное из речи президента

Во-первых, Москва готова к переговорам только при условии вывода украинских войск с новых территорий и гарантиях невступления Украины в НАТО. Во-вторых, для полной остановки конфликта требуется нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, её демилитаризация и денацификация. В-третьих, санкции против России должны быть отменены.

В конце речи Путин отметил, что Россия тем самым делает ещё одно реальное мирное предложение. Если оппоненты от него откажутся, всё последующее кровопролитие будет их виной, а условия для новых переговоров "будут другими". Стоит напомнить, что заявление сделано накануне открытия саммита по Украине в Бюргенштоке и саммита НАТО, который пройдёт в июле.

Почему конференция стран Запада в Швейцарии уже бесполезна

Конструктивное предложение Владимира Путина полностью обесценивает грядущую "мирную" конференцию стран Запада в Швейцарии, ведь условия мира на ней выработать не удастся, напоминает публицист Егор Холмогоров.

Конструктивное предложение Владимира Путина полностью обесценивает грядущую "мирную" конференцию стран Запада. Фото © Life.ru / Павел Баранов

— Она (конференция в Швейцарии. — Прим. Life.ru) либо будет обсуждать план Путина (не будет), либо превратится в заведомую для всех участников пустышку, — комментирует Холмогоров.

"Все понимают, что предложения президента Путина — это реальный путь к миру, а вашингтонско-киевская повестка нереальная. На сцене будут талдычить одно, а в курилках и барах — другое", — резюмирует политолог Марат Баширов.

Авторы Кирилл Золотарев