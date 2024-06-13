Какие планы завершения конфликта на Украине существуют к июню 2024 года Глава МИД КНР Ван И сообщил, что 26 государств поддержали план Китая по урегулированию ситуации на Украине. Life.ru собрал все варианты мирного разрешения конфликта, которые были ранее. 12 июня, 22:37 Какие планы завершения конфликта на Украине существуют к июню 2024 года. Обложка © VK / Минобороны России

В чём суть украинских предложений по урегулированию конфликта

Спустя полгода после начала специальной военной операции глава киевского режима Владимир Зеленский в своём выступлении на Генеральной Ассамблее ООН назвал пять пунктов решения кризиса. Во-первых, Киев предлагал ввести санкции, а также эмбарго на ведение торговли с Россией как с "государством-агрессором", а также созвать специальный трибунал, который, как считал украинский лидер, вынесет наказание всем виновным за ввод войск на территорию Незалежной.

Во-вторых, Зеленский призвал мировое сообщество предоставить Украине экономическую и военную помощь. Этот пункт своей "формулы мира" он назвал "защитой жизни". Помощь стран мира, как утверждал украинский лидер, необходима для поддержания стабильности в государстве.

Что означает формула Зеленского. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В-третьих, Киев настаивал на восстановлении государственной границы Украины по состоянию на 1991 год. Это означало бы возвращение под контроль украинской стороны территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. Также его план предусматривал радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность Украины. С тех пор предложения Киева существенно не изменились. На соблюдении данных пунктов настаивает украинская сторона для урегулирования конфликта.

На чём настаивает российская сторона

Россия выдвигает свои требования по урегулированию конфликта на Украине. В частности, в августе прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала следующие пункты: Прекращение украинской стороной боевых действий в зоне проведения СВО и терактов на российской территории. Прекращение поставок Киеву вооружения и военной техники государствами Коллективного Запада. Признание нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины. Признание Киевом новых территориальных реалий, в частности вхождение в состав РФ Крыма, а также новых регионов. Обеспечение денацификации и демилитаризации Украины. Соблюдение прав русскоязычного населения Украины и нацменьшинств.

Китайский план мирных переговоров

Председатель КНР Си Цзиньпин с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand

Китай неоднократно выдвигал свои инициативы по преодолению украинского кризиса. В марте 2022 года Пекин предложил своё видение решения украинского кризиса. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в формате видеоконференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложил следующие шаги:

"Четыре необходимости", куда вошли уважение территориальной целостности всех государств, соблюдение Устава ООН, соблюдение безопасности всех сторон конфликта, приложение усилий для урегулирования ситуации на Украине. "Четыре единства", которые включали в себя поддержку усилий по мирному разрешению конфликта, противостояние возможности применения оружия массового поражения, обеспечение стабильного производства в мире, оказание помощи населению, проживающему в районах ведения боевых действий, в зимний период. "Три темы для размышления". КНР советовала всем участникам конфликта задуматься и осмыслить следующие положения: "в войнах и конфликтах не может быть победителей", "при решении сложных проблем нельзя выдвигать простые решения", "необходимо избежать конфронтации между мировыми державами".

Также Китай предлагал провести мирную конференцию, в которой согласятся принять участие как Россия, так и Украина. Российская сторона оценила предложения КНР положительно. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко отметил, что "многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве".

На Украине и в странах Запада план подвергли критике, указав на то, что в плане КНР отсутствуют конкретные шаги по урегулированию кризиса. В частности, Шольц указал на отсутствие пункта о выводе российских войск с территории Украины. Исключением стала Венгрия, которая позитивно отозвалась о плане Пекина.

У каких ещё стран есть свои планы помирить Москву и Киев

Различные попытки урегулировать конфликт на Украине принимались и другими странами. Первой такой попыткой стали переговоры в Стамбуле в апреле 2022 года. Официально окончательный текст соглашения не опубликован, но в СМИ были раскрыты подробности его содержания. В частности, 15 апреля 2022 года был разработан проект документа, который предусматривал следующее:

Украине запрещается вступать в военные блоки, включая НАТО, но РФ не препятствует её вступлению в ЕС. Запрещаются любые поставки вооружения и военной техники Украине странами Запада. Численность ВСУ должна быть сокращена. Киев признает Крым частью России. Русский язык должен получить статус официального на Украине. Договоры Украины, которые несовместимы со статусом нейтралитета, аннулируются, включая соглашения о предоставлении Киеву военной помощи. Гарантами соглашения признаются США, Великобритания, Франция, КНР и РФ.

Но Москва и Киев не смогли договориться по нескольким пунктам данного договора. В частности, стороны не сошлись на сокращении численности ВСУ. В то время как РФ настаивала на 85 тысячах солдат и офицеров, Украина готова была сократить свои вооружённые силы только до 250 тысяч человек. Кроме того, Киев отказался утвердить пункт о русском языке.

В июне 2023 года Украину и Россию посетила делегация африканских государств во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Они провели 16 июня переговоры с Зеленским, а на следующий день — с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса (справа налево). Фото © ТАСС / Евгений Биятов

По итогам переговоров африканской делегацией были составлены положения по решению кризиса, которые в СМИ назвали "планом Рамафосы". В частности, он призывал к урегулированию конфликта путём переговоров (и это нужно было сделать как можно скорее, к деэскалации как со стороны Москвы, так и Киева), обеспечению суверенитета государств. Также этот план предусматривал предоставление гарантий безопасности, налаживание поставок зерна и удобрений в мире, оказание помощи мирным жителям, пострадавшим в результате конфликта, обмен пленными, восстановление пострадавших территорий и более тесное взаимодействие с государствами Африки.

Россия оценила этот план положительно, его поддержали и другие страны БРИКС. Но в Киеве указали на то, что никакие переговоры невозможны до полного вывода российских войск.

Следующую попытку урегулировать конфликт на Украине предпринял президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, предложивший создать аналог "Большой двадцатки", где основной целью станет решение кризиса на Украине. Своё предложение он объяснил тем, что после мирового экономического кризиса появилась G20, которая была создана для выхода из него. Соответственно, сейчас настала необходимость создать новое подобное объединение. Свою инициативу он выдвинул в апреле 2023 года.

Но план Лулы да Силвы не нашёл должного отклика ни в России, ни на Украине. Кроме того, в Бразилии данная инициатива не особо обсуждалась.

Спустя два месяца примирить Киев и Москву решила Индонезия. В июне 2023 года глава Минобороны страны Прабово Субианто озвучил свои предложения по выходу из кризиса. Он предлагал прекратить боевые действия и остановиться на текущих позициях, создать демилитаризованную зону между границами подконтрольных РФ и Украине территорий и провести референдум под эгидой ООН.

Глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто. Фото © ТАСС / ЕРА / Vincent Thian

В Киеве этот план посчитали "пророссийским", а значит, невозможным к принятию. В Москве положительно оценили идеи Индонезии, сравнив их с Минскими соглашениями.

Свои миротворческие идеи по украинскому кризису высказывал и американский бизнесмен Илон Маск, который предлагал закрепить статус Крыма как части России, а в новых регионах провести выборы под эгидой ООН. Также он посчитал уместной идею о нейтральном и внеблоковом статусе Украины.

Планы и сценарии завершения конфликта сегодня

В наши дни и российская сторона, и украинская требуют выполнения своих условий решения кризиса. Новый план Китая, озвученный Ван И, предполагает созыв мирной конференции, в которой примут участие как Москва, так и Киев. В запланированном в середине июня саммите в Швейцарии, куда РФ не пригласили, китайская сторона тоже не примет участия. Под вопросом и присутствие на нём президента США Джо Байдена, что существенно снижает уровень данной конференции.

По словам Ван И, как в Киеве, так и в Москве утвердили большинство принципов решения конфликта, предложенных в китайском плане. В случае поддержки мировым сообществом инициативы КНР проведение такой мирной конференции возможно в ближайшее время.

Авторы Альмир Хабибуллин