Белоусов призвал принять меры из-за активности БПЛА США над Чёрным морем
Минобороны России фиксирует возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотников США над Чёрным морем, которые ведут разведку и целеуказания поставляемому Украине оружию. Об этом говорится в заявлении военного ведомства.
"В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Чёрного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооружённым силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России", — сказано в записи.
В ведомстве считают, что эти действия кратно повышают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск конфронтации НАТО с РФ. Ответственность за это будут нести страны альянса, указали в МО. Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал российские силы ПВО сбивать американские беспилотники для обеспечения безопасности россиян. Кроме того, парламентарий считает необходимым объявить Чёрное море бесполётной зоной.
Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen