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Регион
28 июня, 04:16
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Белоусов призвал принять меры из-за активности БПЛА США над Чёрным морем

Минобороны России фиксирует возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотников США над Чёрным морем, которые ведут разведку и целеуказания поставляемому Украине оружию. Об этом говорится в заявлении военного ведомства.

"В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Чёрного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооружённым силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России", — сказано в записи.

В ведомстве считают, что эти действия кратно повышают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск конфронтации НАТО с РФ. Ответственность за это будут нести страны альянса, указали в МО. Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации.

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Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал российские силы ПВО сбивать американские беспилотники для обеспечения безопасности россиян. Кроме того, парламентарий считает необходимым объявить Чёрное море бесполётной зоной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Артур Лапсаков
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