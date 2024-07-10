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10 июля, 20:05

Мирный житель белгородского посёлка Красное ранен после обстрела ВСУ

Житель посёлка Красное Шебекинского городского округа ранен после повторного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчину с проникающим ранением поясничной области, осколочными ранениями головы и руки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавший доставляется в областную клиническую больницу", — написал чиновник в телеграм-канале.

Губернатор уточнил число раненных в результате атаки ВСУ на Шебекино
Губернатор уточнил число раненных в результате атаки ВСУ на Шебекино

Выбиты окна и повреждён легковой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района. Там во дворе частного дома сдетонировал дрон-камикадзе. В селе Зозули после атаки загорелся стоящий на стоянке комбайн. Возгорание оперативно было ликвидировано.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о перехвате беспилотника в Белгородской области. Это произошло около 20:30 мск 10 июля.

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Telegram / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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