Губернатор уточнил число раненных в результате атаки ВСУ на Шебекино
Гладков: При обстреле Шебекина погиб один человек, ранено семеро
В результате удара ВСУ по городу Шебекино в Белгородской области погиб один человек и ранены семеро. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он в телеграм-канале.
Также ранены семь мирных жителей: шесть мужчин и одна женщина. У них различные осколочные ранения, проникающие ранения.
В городе на текущий момент зафиксированы повреждения в трёх многоквартирных домах, двух соцобъектах, 5 коммерческих объектах и на промышленном предприятии. Также повреждены 20 автомобилей, один из которых потушен пожарными.
Напомним, днём 10 июля ВСУ атаковали белгородский город Шебекино беспилотниками. Один из них попал по жилому дому на улице Ленина, в результате чего погиб мужчина: осколок попал ему в голову. Второй аппарат взорвался на парковке у одного из соцобъектов города. Также сегодня губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о том, что два дрона-камикадзе ВСУ ударили по городу Грайворон. Ранение шеи получил мужчина, его госпитализировали.