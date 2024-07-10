Губернатор уточнил число раненных в результате атаки ВСУ на Шебекино

В результате удара ВСУ по городу Шебекино в Белгородской области погиб один человек и ранены семеро. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он в телеграм-канале.

При обстреле Шебекина погиб один человек, ранено семеро. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

При обстреле Шебекина погиб один человек, ранено семеро. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

При обстреле Шебекина погиб один человек, ранено семеро. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

При обстреле Шебекина погиб один человек, ранено семеро. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Также ранены семь мирных жителей: шесть мужчин и одна женщина. У них различные осколочные ранения, проникающие ранения.

В городе на текущий момент зафиксированы повреждения в трёх многоквартирных домах, двух соцобъектах, 5 коммерческих объектах и на промышленном предприятии. Также повреждены 20 автомобилей, один из которых потушен пожарными.