Один человек ранен при налёте украинских дронов-камикадзе на Грайворон
Один человек ранен при налёте двух дронов-камикадзе на Грайворон. Обложка © Телеграм / Настоящий Гладков
Один человек ранен при налёте двух дронов-камикадзе на Грайворон Белгородской области. Пострадавшего везут в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате атаки первого дрона ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи был доставлен в Грайворонскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", – написал он в Телеграм-канале.
Гладков уточнил, что при ударе в здании выбило окна и повредило фасад. Ещё в одной квартире многоквартирного дома выбито окно, повреждения при налёте дронов получили 4 легковых автомобиля. Второй дрон ВСУ сдетонировал на парковке социального объекта, рассказал губернатор. Там осколками посечены 4 автомобиля. Оперативные службы работают на местах ЧП.
А в ночь на 9 июля ВСУ атаковали нефтебазу в городе Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Взрывы начали греметь в районе четырёх часов, местные жители насчитали их около десяти. После этого начался пожар в районе нефтебазы, чёрный столб дыма был виден из разных районов города. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.