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10 июля, 09:08

Один человек ранен при налёте украинских дронов-камикадзе на Грайворон

Один человек ранен при налёте двух дронов-камикадзе на Грайворон. Обложка © Телеграм / Настоящий Гладков

Один человек ранен при налёте двух дронов-камикадзе на Грайворон. Обложка © Телеграм / Настоящий Гладков

Один человек ранен при налёте двух дронов-камикадзе на Грайворон Белгородской области. Пострадавшего везут в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате атаки первого дрона ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи был доставлен в Грайворонскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", – написал он в Телеграм-канале.

Гладков уточнил, что при ударе в здании выбило окна и повредило фасад. Ещё в одной квартире многоквартирного дома выбито окно, повреждения при налёте дронов получили 4 легковых автомобиля. Второй дрон ВСУ сдетонировал на парковке социального объекта, рассказал губернатор. Там осколками посечены 4 автомобиля. Оперативные службы работают на местах ЧП.

Средства ПВО за ночь сбили дроны над Белгородской и Воронежской областями
Средства ПВО за ночь сбили дроны над Белгородской и Воронежской областями

А в ночь на 9 июля ВСУ атаковали нефтебазу в городе Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Взрывы начали греметь в районе четырёх часов, местные жители насчитали их около десяти. После этого начался пожар в районе нефтебазы, чёрный столб дыма был виден из разных районов города. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Андрей Бражников
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