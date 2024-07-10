Один человек ранен при налёте украинских дронов-камикадзе на Грайворон

Один человек ранен при налёте двух дронов-камикадзе на Грайворон Белгородской области. Пострадавшего везут в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате атаки первого дрона ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи был доставлен в Грайворонскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", – написал он в Телеграм-канале.

Гладков уточнил, что при ударе в здании выбило окна и повредило фасад. Ещё в одной квартире многоквартирного дома выбито окно, повреждения при налёте дронов получили 4 легковых автомобиля. Второй дрон ВСУ сдетонировал на парковке социального объекта, рассказал губернатор. Там осколками посечены 4 автомобиля. Оперативные службы работают на местах ЧП.