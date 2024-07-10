Житель Шебекина погиб у детской площадки в результате атаки дрона ВСУ, ещё двое ранены

Два жителя Шебекина пострадали при ударе ВСУ по жилой многоэтажке. Об этом пишет SHOT. Также есть один погибший.

ВСУ ударили дронами по жилому дому и парковке в Шебекино, ранены двое мирных жителей. Фотография © SHOT

По информации телеграм-канала, Шебекино атаковали двумя беспилотниками. Один из них попал по жилому дому на улице Ленина, в результате чего пострадали два человека — их уже доставили в больницу. Второй аппарат взорвался на парковке у одного из соцобъектов города, по предварительной информации пострадавших не было, но осколки поселки четыре транспортных средства. Официальной информации об атаке Шебекино пока не было, на местах работают сотрудники экстренных служб.

Также стало известно о смерти мужчины около детской площадки, что расположена около дома, куда пришёлся удар одного из беспилотников. Осколок попал ему в голову, рана оказалась смертельной.