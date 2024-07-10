Песков рассказал о шагах Армии России, которые сделают Белгород недосягаемым для ВСУ

Россия делает всё необходимое для того, чтобы до Белгорода перестали долетать снаряды Вооружённых сил Украины, но для решения такой задачи потребуется время. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всё, что сейчас происходит на этом направлении (Харьковском. — прим. Life.ru), оно подчинено этой задаче (защите Белгородской области — прим. Life.ru)", — заверил представитель Кремля.

По его словам, реализация данной задачи несколько растянулась, однако этот процесс требует временных затрат. При этом углубляться в тонкости Песков не стал, перенаправив соответствующие вопросы Минобороны России, но подчеркнул, что "работа в этом направлении ведётся".