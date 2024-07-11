Гладков: Шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Беспилотники ВСУ атаковали Борисовский район и Грайворонский округ Белгородской области, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В районе села Берёзовки движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир. У одного мужчины минно-взрывная травма и контузия, у второго — закрытая черепно-мозговая травма, контузия, множественные осколочные ранения головы, туловища, лица, а также рук и ног", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Он также рассказал, что в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились двое мужчин, пострадавших во время атаки БПЛА на служебный автомобиль на дороге Байцуры — Грузское. У них диагностировали черепно-мозговые травмы и направили их в белгородскую больницу. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа две женщины были госпитализированы с ранениями рук и ног.