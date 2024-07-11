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11 июля, 02:26

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву

Собянин: Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Ступинском городском округе

Атака летевшего на Москву беспилотника отражена в Ступине. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал градоначальник, добавив, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Беспилотники атаковали город Грайворон в Белгородской области
Беспилотники атаковали город Грайворон в Белгородской области

Также этой ночью средства ПВО работали в Брянской области. Там отражены атаки дронов в Клинцовском и Суражском районах.

Обложка ©

Freepik / bearfotos

Артур Лапсаков
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