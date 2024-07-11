Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву

Атака летевшего на Москву беспилотника отражена в Ступине. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал градоначальник, добавив, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.