Дроны ВСУ атаковали два авто в Белгородской области, один человек погиб

Атаку украинских дронов подверглось село Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области. Там беспилотник ударил по легковому авто, в результате погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"От полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина. Самые глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", — написал он в телеграм-канале.

В результате ещё одной атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранены трое мужчин. Двоих с осколочными ранениями спины доставляют в больницу, ещё один пострадавший с баротравмой и ушибом поясницы сам обратился к медикам.