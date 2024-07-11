Дроны ВСУ атаковали два авто в Белгородской области, один человек погиб
Атаку украинских дронов подверглось село Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области. Там беспилотник ударил по легковому авто, в результате погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"От полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина. Самые глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", — написал он в телеграм-канале.
В результате ещё одной атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранены трое мужчин. Двоих с осколочными ранениями спины доставляют в больницу, ещё один пострадавший с баротравмой и ушибом поясницы сам обратился к медикам.
А днём 10 июля ВСУ атаковали белгородский город Шебекино беспилотниками. Один из них попал по жилому дому на улице Ленина, в результате чего погиб мужчина: осколок попал ему в голову. Второй аппарат взорвался на парковке у одного из соцобъектов города. Кроме того, в этот же день два дрона-камикадзе ВСУ ударили по городу Грайворон.