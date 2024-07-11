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11 июля, 07:36

Дроны ВСУ атаковали два авто в Белгородской области, один человек погиб

Атаку украинских дронов подверглось село Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области. Там беспилотник ударил по легковому авто, в результате погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"От полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина. Самые глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", написал он в телеграм-канале.

В результате ещё одной атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранены трое мужчин. Двоих с осколочными ранениями спины доставляют в больницу, ещё один пострадавший с баротравмой и ушибом поясницы сам обратился к медикам.

Губернатор уточнил число раненных в результате атаки ВСУ на Шебекино
Губернатор уточнил число раненных в результате атаки ВСУ на Шебекино

А днём 10 июля ВСУ атаковали белгородский город Шебекино беспилотниками. Один из них попал по жилому дому на улице Ленина, в результате чего погиб мужчина: осколок попал ему в голову. Второй аппарат взорвался на парковке у одного из соцобъектов города. Кроме того, в этот же день два дрона-камикадзе ВСУ ударили по городу Грайворон.

Обложка ©

Telegram/Настоящий Гладков

Александра Вишнякова
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