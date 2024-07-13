Возгорание произошло на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки дрона ВСУ

Нефтебаза в Цимлянском районе Ростовской области загорелась в результате атаки БПЛА ВСУ на территорию региона. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен 3 ранг", — написал он в своём телеграм-канале.