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13 июля, 02:11

Возгорание произошло на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки дрона ВСУ

Нефтебаза в Цимлянском районе Ростовской области загорелась в результате атаки БПЛА ВСУ на территорию региона. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен 3 ранг", — написал он в своём телеграм-канале.

По данным главы региона, в настоящее время на месте работают экстренные службы. Спасатели уже приступили к тушению пожара, задействовано 49 человек и 14 единиц техники.

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На днях два трансформатора загорелись на подстанции в Родионово-Несветайском районе Ростовской области в результате массированной атаки украинских беспилотников. По информации губернатора региона Василия Голубева, средства ПВО уничтожили несколько десятков вражеских воздушных целей. Пожар удалось быстро ликвидировать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

Николь Вербер
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