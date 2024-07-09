Пожар на электроподстанции в Ростовской области ликвидирован

Специалисты ликвидировали возгорание на подстанции в Ростовской области после атаки БПЛА. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал.

"К тушению пожара на подстанции в Родионово-Несветайском районе удалось приступить не сразу — только после проверки сапёрами площадки возле подстанции. В 06:08 пожар ликвидирован на площади 60 кв.м, проводится охлаждение трансформаторов", — рассказал глава региона и добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.