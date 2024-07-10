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10 июля, 05:09

Под Волгоградом спустя сутки потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, вспыхнувший после атаки БПЛА 9 июля, ликвидирован спустя почти сутки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"10.07.2024 в 03:40 пожар на нефтебазе в городе Калаче-на-Дону ликвидирован. В 06:40 ликвидация последствий. Погибших и пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.

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Как уже писал Life.ru, в ночь на 9 июля ВСУ атаковали нефтебазу в городе Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Взрывы начали греметь в районе четырёх часов, местные жители насчитали их около десяти. После этого начался пожар в районе нефтебазы, чёрный столб дыма был виден из разных районов города. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Андрей Бражников
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