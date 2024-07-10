Под Волгоградом спустя сутки потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, вспыхнувший после атаки БПЛА 9 июля, ликвидирован спустя почти сутки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"10.07.2024 в 03:40 пожар на нефтебазе в городе Калаче-на-Дону ликвидирован. В 06:40 ликвидация последствий. Погибших и пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.