Чешский дрон со взрывчаткой упал у детсада в Курске, его нашли родители малышей
Mash: Начинённый взрывчаткой беспилотник упал рядом с детским садом в Курске
Чешский Primoco One 150, упавший вблизи детского сада под Курском. Обложка © Telegram / Mash
Украинский боевой беспилотник упал рядом с детским садом в Курске. Дрон обнаружили родители, которые утром вели детей в группы. Об этом сообщает Mash, публикуя кадры с места.
По предварительным данным, это чешский Primoco One 150 — беспилотник самолётного типа с размахом крыльев 4,85 метра. Он перевозил около 30 кг взрывчатки. На место оперативно приехали спецслужбы, разминировали и увезли БПЛА.
Ранее ВСУ атаковали подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области. К счастью, в результате удара никто не пострадал. Из-за обстрела на предприятии возник пожар.