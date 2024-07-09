Чешский дрон со взрывчаткой упал у детсада в Курске, его нашли родители малышей

Украинский боевой беспилотник упал рядом с детским садом в Курске. Дрон обнаружили родители, которые утром вели детей в группы. Об этом сообщает Mash, публикуя кадры с места.

По предварительным данным, это чешский Primoco One 150 — беспилотник самолётного типа с размахом крыльев 4,85 метра. Он перевозил около 30 кг взрывчатки. На место оперативно приехали спецслужбы, разминировали и увезли БПЛА.