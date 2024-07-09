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9 июля, 18:25

Чешский дрон со взрывчаткой упал у детсада в Курске, его нашли родители малышей

Mash: Начинённый взрывчаткой беспилотник упал рядом с детским садом в Курске

Чешский Primoco One 150, упавший вблизи детского сада под Курском. Обложка © Telegram / Mash

Чешский Primoco One 150, упавший вблизи детского сада под Курском. Обложка © Telegram / Mash

Украинский боевой беспилотник упал рядом с детским садом в Курске. Дрон обнаружили родители, которые утром вели детей в группы. Об этом сообщает Mash, публикуя кадры с места.

По предварительным данным, это чешский Primoco One 150 — беспилотник самолётного типа с размахом крыльев 4,85 метра. Он перевозил около 30 кг взрывчатки. На место оперативно приехали спецслужбы, разминировали и увезли БПЛА.

Ещё один российский регион атаковали украинские беспилотники
Ещё один российский регион атаковали украинские беспилотники

Ранее ВСУ атаковали подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области. К счастью, в результате удара никто не пострадал. Из-за обстрела на предприятии возник пожар.

Александра Мышляева
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