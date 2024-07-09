Ещё один российский регион атаковали украинские беспилотники

Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Ночью наши бойцы ПВО сбили четыре украинских БПЛА самолётного типа в Курском и Октябрьском районах. Благодарю за защиту!" — написал он в телеграм-канале.

Напомним, что ранее ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. В результате трагедии погиб молодой парень, ещё двое мирных жителей ранены. Повреждения получило несколько домов, квартир и автомобилей. Под удар также попала Воронежская область и Ростовская, где в результате происшествия загорелись трансформаторы на подстанции. Аналогичные разрушения зафиксированы в Волгоградской области.