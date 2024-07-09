Смирнов: ВСУ атаковали подстанцию маслодельного комбината в Курской области

ВСУ атаковали подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области. К счастью, в результате удара никто не пострадал. Предприятие загорелось, сейчас там работают спецслужбы, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, в результате чего там возник пожар. Никто из работников предприятия не пострадал. На данный момент возгорание ликвидирует бригада пожарной части", — написал он в своём телеграм-канале.