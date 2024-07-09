Смирнов: ВСУ атаковали подстанцию маслодельного комбината в Курской области
Подстанция маслодельного комбината под Курском загорелась в результате атаки БПЛА ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
ВСУ атаковали подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области. К счастью, в результате удара никто не пострадал. Предприятие загорелось, сейчас там работают спецслужбы, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Сегодня украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, в результате чего там возник пожар. Никто из работников предприятия не пострадал. На данный момент возгорание ликвидирует бригада пожарной части", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали деревню Рубанщина в Курской области. В результате удара один из жителей получил осколочное ранение, а другой был контужен. Кроме того, враг ударил по местной больнице, из-за чего крыша здания загорелась. Людей успели эвакуировать.