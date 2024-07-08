Украинские дроны-камикадзе атаковали курскую деревню, пострадало два человека

Украинские дроны-камикадзе атаковали деревню Рубанщина в Курской области. В результате удара один из местных жителей получил осколочное ранение, а другой — контузию. Их отправили в больницу. Об этом днём в понедельник, 8 июля, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Также была совершена атака дрона на Суджанскую районную больницу, в результате чего там выбиты окна и посечён фасад здания. Пострадавших нет", — добавил он в телеграм-канале.

Чуть позже Смирнов уточнил, что из-за атаки загорелась крыша здания больницы. На данный момент люди эвакуированы.