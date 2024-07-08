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8 июля, 11:58

Украинские дроны-камикадзе атаковали курскую деревню, пострадало два человека

Смирнов: При атаке ВСУ на деревню Рубанщина под Курском пострадало два человека

Украинские дроны-камикадзе атаковали деревню Рубанщина в Курской области. В результате удара один из местных жителей получил осколочное ранение, а другой — контузию. Их отправили в больницу. Об этом днём в понедельник, 8 июля, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Также была совершена атака дрона на Суджанскую районную больницу, в результате чего там выбиты окна и посечён фасад здания. Пострадавших нет", — добавил он в телеграм-канале.

Чуть позже Смирнов уточнил, что из-за атаки загорелась крыша здания больницы. На данный момент люди эвакуированы.

Ранее Life.ru писал, что у села Гончаровка в Курской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил ранения.

Два жителя Курской области пострадали во время атаки ВСУ на автозаправки
Два жителя Курской области пострадали во время атаки ВСУ на автозаправки
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Никита Осипов
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