Смирнов: В Курской области украинский дрон атаковал грузовик, ранен водитель

"В настоящее время он доставляется в Курскую областную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь", — сообщает врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.

Восемь беспилотников уничтожено за ночь над Курской и Белгородской областями

Восемь беспилотников уничтожено за ночь над Курской и Белгородской областями

Ранее Life.ru рассказывал, что в Херсонской области три человека пострадали при атаке FPV-дрона. Ранения получили двое мужчин и женщина, все госпитализированы, двое из них в тяжёлом состоянии.