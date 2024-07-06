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6 июля, 13:46

Смирнов: В Курской области украинский дрон атаковал грузовик, ранен водитель

Неподалёку от села Гончаровка Суджанского района Курской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил ранения.

"В настоящее время он доставляется в Курскую областную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь", — сообщает врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.

Восемь беспилотников уничтожено за ночь над Курской и Белгородской областями
Восемь беспилотников уничтожено за ночь над Курской и Белгородской областями

Ранее Life.ru рассказывал, что в Херсонской области три человека пострадали при атаке FPV-дрона. Ранения получили двое мужчин и женщина, все госпитализированы, двое из них в тяжёлом состоянии.

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Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Николай Рюмин
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