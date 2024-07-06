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6 июля, 04:27

Восемь беспилотников уничтожено за ночь над Курской и Белгородской областями

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Семь дронов сбито над Курской областью, ещё один — над Белгородской областью.

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Удар этой ночью пришлось отражать и в Краснодарском крае, где были атакованы резервуары с топливом. В результате произошли возгорания в станицах Ленинградской и Павловской.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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