Три человека пострадали в посёлке в Херсонской области при атаке дрона ВСУ

На центральном рынке посёлка Новая Маячка Алёшкинского муниципального округа украинские FPV-дроны атаковали гражданский фургон. Ранения получили двое мужчин и женщина, все госпитализированы, двое из них в тяжёлом состоянии, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Помимо того, за минувшие сутки ВСУ выпустили пять дронов по селу Каиры, а из тяжёлых орудий обстреляли левый берег Херсонской области. Удары наносились по населённым пунктам Алёшки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Первомаевка, Райское, Солонцы. В результате атак повреждения получили жилые и нежилые строения.