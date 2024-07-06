Три человека пострадали в посёлке в Херсонской области при атаке дрона ВСУ
Сальдо: Три человека пострадали при атаке FPV-дрона в Херсонской области
Три человека пострадали при атаке FPV-дрона в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
На центральном рынке посёлка Новая Маячка Алёшкинского муниципального округа украинские FPV-дроны атаковали гражданский фургон. Ранения получили двое мужчин и женщина, все госпитализированы, двое из них в тяжёлом состоянии, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
Помимо того, за минувшие сутки ВСУ выпустили пять дронов по селу Каиры, а из тяжёлых орудий обстреляли левый берег Херсонской области. Удары наносились по населённым пунктам Алёшки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Первомаевка, Райское, Солонцы. В результате атак повреждения получили жилые и нежилые строения.
Ранее Life.ru рассказывал, что при украинском обстреле одного из районов Донецка погиб мирный житель и ещё один получил ранения. Мэр города Алексей Кулемзин отметил, что пострадала девушка 2003 года рождения.