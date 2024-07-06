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6 июля, 09:24

Три человека пострадали в посёлке в Херсонской области при атаке дрона ВСУ

Сальдо: Три человека пострадали при атаке FPV-дрона в Херсонской области

Три человека пострадали при атаке FPV-дрона в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Три человека пострадали при атаке FPV-дрона в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

На центральном рынке посёлка Новая Маячка Алёшкинского муниципального округа украинские FPV-дроны атаковали гражданский фургон. Ранения получили двое мужчин и женщина, все госпитализированы, двое из них в тяжёлом состоянии, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Помимо того, за минувшие сутки ВСУ выпустили пять дронов по селу Каиры, а из тяжёлых орудий обстреляли левый берег Херсонской области. Удары наносились по населённым пунктам Алёшки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Первомаевка, Райское, Солонцы. В результате атак повреждения получили жилые и нежилые строения.

Житель Шебекина госпитализирован после обстрела со стороны Украины
Житель Шебекина госпитализирован после обстрела со стороны Украины

Ранее Life.ru рассказывал, что при украинском обстреле одного из районов Донецка погиб мирный житель и ещё один получил ранения. Мэр города Алексей Кулемзин отметил, что пострадала девушка 2003 года рождения.

Николай Рюмин
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