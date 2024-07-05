Два жителя Курской области пострадали во время атаки ВСУ на автозаправки

Боевые дроны Вооружённых сил Украины атаковали автозаправки в Суджанском районе Курской области, в результате чего два жителя ранены. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.

"Сегодня в Суджанском районе украинские коптеры атаковали автозаправочные станции. В городе Судже в результате сброса был ранен водитель легкового автомобиля. Он доставлен в Суджанскую районную больницу, где ему оказана медицинская помощь", — сообщил он.

Кроме того, ранения получил житель села Заолешенка, добавил Смирнов. Машина после атаки загорелась, однако пожарные быстро смогли её потушить. По словам губернатора, власти окажут помощь пострадавшим собственникам.