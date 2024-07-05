Два жителя Курской области пострадали во время атаки ВСУ на автозаправки
Боевые дроны Вооружённых сил Украины атаковали автозаправки в Суджанском районе Курской области, в результате чего два жителя ранены. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.
"Сегодня в Суджанском районе украинские коптеры атаковали автозаправочные станции. В городе Судже в результате сброса был ранен водитель легкового автомобиля. Он доставлен в Суджанскую районную больницу, где ему оказана медицинская помощь", — сообщил он.
Кроме того, ранения получил житель села Заолешенка, добавил Смирнов. Машина после атаки загорелась, однако пожарные быстро смогли её потушить. По словам губернатора, власти окажут помощь пострадавшим собственникам.
Сегодня удару со стороны Украины также подверглась музыкальная школа в слободе Белой Курской области. В здании выбило окна и осколками посекло фасады. К счастью, никто из жителей не пострадал.
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