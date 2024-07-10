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10 июля, 14:29

Минприроды предупредило о пике летних лесных пожаров в России

Козлов: В течение 2-3 недель Россия будет проходить через пик летних пожаров

Лесной пожар. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Лесной пожар. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Пик летних лесных пожаров в России ожидается в ближайшие две-три недели, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Обстановка осложняется, и, по прогнозам Росгидромета, снижения пожарной опасности не будет. В течение двух-трёх недель нас ждёт пик летних пожаров. Текущий год, по расчётам специалистов, может войти в десятку самых тёплых за последние 30 лет", — предупредил глава Минприроды.

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Ранее глава города Геленджика Алексей Богодистов опубликовал видео крупного лесного пожара в хуторе Джанхот. Огнём оказалось охвачено 7,5 гектара земли. По его словам, чтобы ликвидировать возгорание, власти задействовали около 120 специалистов и 32 единицы техники.

Владимир Озеров
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