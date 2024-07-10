Минприроды предупредило о пике летних лесных пожаров в России

Пик летних лесных пожаров в России ожидается в ближайшие две-три недели, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Обстановка осложняется, и, по прогнозам Росгидромета, снижения пожарной опасности не будет. В течение двух-трёх недель нас ждёт пик летних пожаров. Текущий год, по расчётам специалистов, может войти в десятку самых тёплых за последние 30 лет", — предупредил глава Минприроды.