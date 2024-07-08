Мэр Геленджика показал видео крупного лесного пожара в хуторе Джанхот
Мэр Геленджика Богодистов: В хуторе Джанхот на площади 7,5 гектара горит лес
В хуторе Джанхот, расположенном в городе-курорте Геленджике, на площади 7,5 гектара горит лес. Как сообщил в своём телеграм-канале геленджикский градоначальник Алексей Богодистов, опубликовавший видеозапись с места событий, сейчас полным ходом идёт борьба с огнём в лесном массиве.
Тушение пожара в Геленджике. Видео © Telegram / Алексей Богодистов | Глава муниципального образования город-курорт Геленджик
Он заявил, что с возгоранием в районе Голубой бездны пытаются справиться около 120 человек, которым в этом нелёгком деле помогают 32 единицы техники. Площадь возгорания, по его словам, составляет около 7,5 гектара. На месте был развёрнут оперативный штаб, также туда прибыл самолёт МЧС России.
"Ситуация на месте контролируема. Угрозы для населения нет", — заключил Богодистов.
Ранее Life.ru писал, что 7 июля неподалёку от Алушты загорелся газораспределительный узел. Впоследствии МЧС России сообщило, что к девяти часам вечера пожар был полностью потушен.