Мэр Геленджика показал видео крупного лесного пожара в хуторе Джанхот

В хуторе Джанхот, расположенном в городе-курорте Геленджике, на площади 7,5 гектара горит лес. Как сообщил в своём телеграм-канале геленджикский градоначальник Алексей Богодистов, опубликовавший видеозапись с места событий, сейчас полным ходом идёт борьба с огнём в лесном массиве.

Он заявил, что с возгоранием в районе Голубой бездны пытаются справиться около 120 человек, которым в этом нелёгком деле помогают 32 единицы техники. Площадь возгорания, по его словам, составляет около 7,5 гектара. На месте был развёрнут оперативный штаб, также туда прибыл самолёт МЧС России.