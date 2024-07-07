Стала известна причина пожара на газораспределительном узле у Алушты

Причиной возгорания на газораспределительном узле в районе Алушты в Крыму стала авария. Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.

"Авария. МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы", — заявил чиновник.

Глава администрации города Галина Огнева, в свою очередь, подчеркнула, что в связи с аварией возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям Алушты в воскресенье, 7 июля. На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб.