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6 июля, 21:14

Стала известна причина пожара на газораспределительном узле у Алушты

Крючков: Причиной пожара на газораспределительном узле у Алушты стала авария

Причиной возгорания на газораспределительном узле в районе Алушты в Крыму стала авария. Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.

"Авария. МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы", — заявил чиновник.

Глава администрации города Галина Огнева, в свою очередь, подчеркнула, что в связи с аварией возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям Алушты в воскресенье, 7 июля. На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб.

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Напомним, что вечером, 7 июля, в районе села Виноградное у Алушты в Крыму загорелся газораспределительный узел. Тогда сообщалось, что информация о вызове в экстренные службы поступила в 21:42.

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Telegram / SHOT

Оксана Попова
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