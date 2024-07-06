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6 июля, 20:43

В районе Алушты загорелся газораспределительный узел

МЧС: Газораспределительный узел загорелся под Алуштой в Крыму

В районе села Виноградное у Алушты в Крыму загорелся газораспределительный узел. По информации регионального управления МЧС, спасатели делают всё возможное для недопущения распространения огня.

"В 21:42 поступило сообщение о возгорании газораспределителя по адресу: город Алушта, село Виноградное. К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства", — рассказали в ведомстве, не уточнив причин происшествия.

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Ранее Life.ru писал о взрыве на насосной станции в Волгограде. В этот момент на территории работали восемь человек, среди них есть жертвы. Кроме того, у здания обрушились несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело. Согласно одной из версий, причиной стали нарушения при проведении сварочных работ. По данным Life.ru, накануне там произошла утечка газа, в результате погиб 70-летний мужчина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Оксана Попова
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