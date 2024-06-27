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27 июня, 04:34

Жертвами страшного пожара под Новосибирском стали четыре человека

МЧС: Четыре человека погибло при пожаре в Новосибирской области

В селе Убинском Новосибирской области произошёл пожар в частном доме. Как сообщили в МЧС России, его жертвами стали четыре человека, в том числе двое детей.

Пламя охватило 32 квадратных метра, крыша веранды обрушилась. Самостоятельно смогли спастись мужчина и двое детей. По информации ведомства, 14-летняя девочка сейчас находится в больнице с ожогами.

"Сотрудники МЧС России при тушении обнаружили тела женщин и детей 2 и 15 лет. На месте работают 15 специалистов, 4 единицы техники и психологи МЧС России", — рассказали в МЧС.

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Ранее на НПЗ в Коми произошёл пожар, погибло два человека. Один человек пострадал — его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Причины ЧП выясняются. По факту инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Оксана Попова
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