Жертвами страшного пожара под Новосибирском стали четыре человека

В селе Убинском Новосибирской области произошёл пожар в частном доме. Как сообщили в МЧС России, его жертвами стали четыре человека, в том числе двое детей.

Пламя охватило 32 квадратных метра, крыша веранды обрушилась. Самостоятельно смогли спастись мужчина и двое детей. По информации ведомства, 14-летняя девочка сейчас находится в больнице с ожогами.

"Сотрудники МЧС России при тушении обнаружили тела женщин и детей 2 и 15 лет. На месте работают 15 специалистов, 4 единицы техники и психологи МЧС России", — рассказали в МЧС.