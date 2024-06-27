В Ноябрьске кот спас свою хозяйку, разбудив во время пожара

В Ямало-Ненецком автономном округе кот спас свою хозяйку от неминуемой гибели. Как передаёт Ura.ru, необычное происшествие случилось на улице Советской в Ноябрьске.

По данным издания, там в ночь на 26 июня загорелась квартира, в которой находились женщина и её кот. Ситуация усугублялась тем, что хозяйка к тому моменту уже крепко спала.

"Во время пожара кот разбудил спящую хозяйку квартиры, на балконе которой произошло возгорание. Женщина смогла вовремя покинуть помещение", — заявил собеседник агентства.

Журналисты также обратились за комментарием по этому поводу в пресс-службу ГУ МЧС. Представители аварийно-спасательной службы рассказали, что женщина взяла с собой кота и самостоятельно покинула квартиру.