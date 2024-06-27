В Ноябрьске кот спас свою хозяйку, разбудив во время пожара
В Ямало-Ненецком автономном округе кот спас свою хозяйку от неминуемой гибели. Как передаёт Ura.ru, необычное происшествие случилось на улице Советской в Ноябрьске.
По данным издания, там в ночь на 26 июня загорелась квартира, в которой находились женщина и её кот. Ситуация усугублялась тем, что хозяйка к тому моменту уже крепко спала.
"Во время пожара кот разбудил спящую хозяйку квартиры, на балконе которой произошло возгорание. Женщина смогла вовремя покинуть помещение", — заявил собеседник агентства.
Журналисты также обратились за комментарием по этому поводу в пресс-службу ГУ МЧС. Представители аварийно-спасательной службы рассказали, что женщина взяла с собой кота и самостоятельно покинула квартиру.
Ранее Life.ru писал, что на Кубани произошёл пожар, во время которого огнеборцы спасли семейство шиншилл. МЧС тогда сообщало, что загорелся частный дом, огонь быстро распространился, охватив 64 квадратных метра.
Pixabay / Daga_Roszkowska