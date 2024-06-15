Огнеборцы МЧС спасли семейство шиншилл из пылающего дома на Кубани
Пожарный спасает шиншиллу из обгоревшего дома. Фото © Telegram / МЧС России
На Кубани произошёл пожар, во время которого огнеборцы спасли семейство шиншилл. Загорелся частный дом, огонь быстро распространился, охватив 64 квадратных метра частного дома, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Пожарные спасли семью шиншилл из горящего дома на Кубани. Фото © Telegram / МЧС России
"На Кубани огонь охватил 64 квадратных метра частного дома. Огнеборцы МЧС России нашли трёх грызунов, вынесли из огня и передали хозяевам", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
По словам представителей МЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Пожар оперативно ликвидировали пять специалистов, также на месте ЧП были задействованы две единицы техники.
Ранее в Уфимской области сгорел приют для бездомных животных "Добрые руки". Из огня спасли 20 питомцев, но, к сожалению, двум собакам не удалось выбраться из пылающей ловушки. На месте возгорания позднее была обнаружена бутылка с горючим веществом. Следствие считает, что причиной пожара мог стать поджог.