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15 июня, 08:16

Огнеборцы МЧС спасли семейство шиншилл из пылающего дома на Кубани

Пожарный спасает шиншиллу из обгоревшего дома. Фото © Telegram / МЧС России

Пожарный спасает шиншиллу из обгоревшего дома. Фото © Telegram / МЧС России

На Кубани произошёл пожар, во время которого огнеборцы спасли семейство шиншилл. Загорелся частный дом, огонь быстро распространился, охватив 64 квадратных метра частного дома, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожарные спасли семью шиншилл из горящего дома на Кубани. Фото © Telegram / МЧС России

Пожарные спасли семью шиншилл из горящего дома на Кубани. Фото © Telegram / МЧС России

"На Кубани огонь охватил 64 квадратных метра частного дома. Огнеборцы МЧС России нашли трёх грызунов, вынесли из огня и передали хозяевам", сказано в сообщении в телеграм-канале.

По словам представителей МЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Пожар оперативно ликвидировали пять специалистов, также на месте ЧП были задействованы две единицы техники.

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Ранее в Уфимской области сгорел приют для бездомных животных "Добрые руки". Из огня спасли 20 питомцев, но, к сожалению, двум собакам не удалось выбраться из пылающей ловушки. На месте возгорания позднее была обнаружена бутылка с горючим веществом. Следствие считает, что причиной пожара мог стать поджог.

Владимир Озеров
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