Огнеборцы МЧС спасли семейство шиншилл из пылающего дома на Кубани

На Кубани произошёл пожар, во время которого огнеборцы спасли семейство шиншилл. Загорелся частный дом, огонь быстро распространился, охватив 64 квадратных метра частного дома, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожарные спасли семью шиншилл из горящего дома на Кубани. Фото © Telegram / МЧС России

"На Кубани огонь охватил 64 квадратных метра частного дома. Огнеборцы МЧС России нашли трёх грызунов, вынесли из огня и передали хозяевам", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

По словам представителей МЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Пожар оперативно ликвидировали пять специалистов, также на месте ЧП были задействованы две единицы техники.