Под Уфой сожгли приют для бездомных животных, несколько собак заживо сгорели
Под Уфой сгорел приют для бездомных животных, две собаки погибли
Под Уфой сгорел приют для бездомных собак. Обложка © VK / Добрые руки
В башкирском посёлке Новоалександровка вспыхнул приют для бездомных животных "Добрые руки". В результате пожара заживо сгорели две собаки. О трагедии сообщает aif.ru.
Выгоревший вольер и хозяйственная постройка. Фото © VK / Добрые руки
Вольеры и хозяйственная постройка вспыхнули мгновенно. Очевидцы бросились разбирать забор и выпускать собак из вольеров. Вызволить удалось 20 питомцев, но вот собак по кличке Лара и Бакс спасти не удалось. Спасённые собаки разбежались по посёлку, и сейчас их разыскивают. На месте возгорания была обнаружена бутылка со спиртосодержащей жидкостью. Поджог считается основной версией расследования.
Ранее Life.ru рассказывал про слепую собаку, которую спасли в Кургане. У неё также были сломаны ноги. Спасатели доставили собаку в приют, где её выходят и передадут в добрые руки.