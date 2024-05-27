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27 мая, 09:10

Под Уфой сожгли приют для бездомных животных, несколько собак заживо сгорели

Под Уфой сгорел приют для бездомных животных, две собаки погибли

Под Уфой сгорел приют для бездомных собак. Обложка © VK / Добрые руки

Под Уфой сгорел приют для бездомных собак. Обложка © VK / Добрые руки

В башкирском посёлке Новоалександровка вспыхнул приют для бездомных животных "Добрые руки". В результате пожара заживо сгорели две собаки. О трагедии сообщает aif.ru.

Выгоревший вольер и хозяйственная постройка. Фото © VK / Добрые руки

Выгоревший вольер и хозяйственная постройка. Фото © VK / Добрые руки

Вольеры и хозяйственная постройка вспыхнули мгновенно. Очевидцы бросились разбирать забор и выпускать собак из вольеров. Вызволить удалось 20 питомцев, но вот собак по кличке Лара и Бакс спасти не удалось. Спасённые собаки разбежались по посёлку, и сейчас их разыскивают. На месте возгорания была обнаружена бутылка со спиртосодержащей жидкостью. Поджог считается основной версией расследования.

В Пермском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
В Пермском крае три человека погибли при пожаре в частном доме

Ранее Life.ru рассказывал про слепую собаку, которую спасли в Кургане. У неё также были сломаны ноги. Спасатели доставили собаку в приют, где её выходят и передадут в добрые руки.

Николай Рюмин
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