Под Уфой сожгли приют для бездомных животных, несколько собак заживо сгорели

В башкирском посёлке Новоалександровка вспыхнул приют для бездомных животных "Добрые руки". В результате пожара заживо сгорели две собаки. О трагедии сообщает aif.ru.

Выгоревший вольер и хозяйственная постройка. Фото © VK / Добрые руки

Вольеры и хозяйственная постройка вспыхнули мгновенно. Очевидцы бросились разбирать забор и выпускать собак из вольеров. Вызволить удалось 20 питомцев, но вот собак по кличке Лара и Бакс спасти не удалось. Спасённые собаки разбежались по посёлку, и сейчас их разыскивают. На месте возгорания была обнаружена бутылка со спиртосодержащей жидкостью. Поджог считается основной версией расследования.