В Волгограде на насосной станции взорвался газ и обрушились несущие конструкции
В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв, есть пострадавшие
Три человека пострадали при взрыве газа на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. Как пишет SHOT, в момент хлопка внутри работали восемь человек. У здания обрушились несущие конструкции.
Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде. Видео © Telegram / "Волгоград № 1"
Осколками посекло близлежащий жилой дом и припаркованные рядом автомобили. На месте работают экстренные службы, причины взрыва выясняются. В пресс-службе ресурсоснабжающих компаний, ответственных за объект, исключают версию о внешнем воздействии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заслушал доклад по поводу ЧП.
Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде. Фото © SHOT
Ранее в Свердловской области произошёл мощный пожар на складе с химикатами. По данным Life.ru, пламя охватило помещение компании "Петронит". Предприятие занимается производством в том числе реагентов и удобрений. Возгорание сопровождалось взрывами.