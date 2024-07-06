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6 июля, 12:28

В Волгограде на насосной станции взорвался газ и обрушились несущие конструкции

В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв, есть пострадавшие

Три человека пострадали при взрыве газа на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. Как пишет SHOT, в момент хлопка внутри работали восемь человек. У здания обрушились несущие конструкции.

Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде. Видео © Telegram / "Волгоград № 1"

Осколками посекло близлежащий жилой дом и припаркованные рядом автомобили. На месте работают экстренные службы, причины взрыва выясняются. В пресс-службе ресурсоснабжающих компаний, ответственных за объект, исключают версию о внешнем воздействии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заслушал доклад по поводу ЧП.

Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде. Фото © SHOT

Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде. Фото © SHOT

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Ранее в Свердловской области произошёл мощный пожар на складе с химикатами. По данным Life.ru, пламя охватило помещение компании "Петронит". Предприятие занимается производством в том числе реагентов и удобрений. Возгорание сопровождалось взрывами.

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SHOT

Матвей Константинов
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