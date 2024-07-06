В Волгограде на насосной станции взорвался газ и обрушились несущие конструкции

Три человека пострадали при взрыве газа на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. Как пишет SHOT, в момент хлопка внутри работали восемь человек. У здания обрушились несущие конструкции.

Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде. Видео © Telegram / "Волгоград № 1"

Осколками посекло близлежащий жилой дом и припаркованные рядом автомобили. На месте работают экстренные службы, причины взрыва выясняются. В пресс-службе ресурсоснабжающих компаний, ответственных за объект, исключают версию о внешнем воздействии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заслушал доклад по поводу ЧП.

Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде. Фото © SHOT