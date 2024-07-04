Семья чудом выжила при взрыве "Лады" на дороге в Люберцах, когда ехала к ребёнку в роддом
"Лада-калина" взорвалась на дороге в Подмосковье из-за жары, пострадал водитель
В Подмосковье, где градусники термометров сегодня превышают 30 градусов, взорвался автомобиль. Всё произошло из-за жары. 20-летний парень вместе с женой и мамой ехали в роддом к ребёнку, который родился раньше срока и находился под присмотром врачей, пишет SHOT.
Пассажиры взорвавшейся "Лады". Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, "Лада-калина" рванула и загорелась на Котельнической улице в Люберцах из-за перегрева шланга кондиционера. Без пострадавших не обошлось: повреждения получил парень, который был за рулём, у него диагностировали сильный ожог ног и около 20% тела от разлившегося тосола. Супруга и мать отделались лишь сильнейшим шоком.
Примечательно, что авто семья купила всего несколько месяцев назад.
Это уже не первый подобный случай, когда автомобиль возгорается прямо во время движения на дороге. Однако ранее инциденты случались с китайскими машинами. В мае кроссовер марки GAC загорелся прямо на трассе М12. Водитель чуть не сгорел и получил серьёзные ожоги, так как его ремень безопасности заклинило. Сам производитель признал факт пожара и начал расследование. На днях стало известно о том, что GAC не станет платить компенсацию.