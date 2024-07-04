Семья чудом выжила при взрыве "Лады" на дороге в Люберцах, когда ехала к ребёнку в роддом

В Подмосковье, где градусники термометров сегодня превышают 30 градусов, взорвался автомобиль. Всё произошло из-за жары. 20-летний парень вместе с женой и мамой ехали в роддом к ребёнку, который родился раньше срока и находился под присмотром врачей, пишет SHOT.

Пассажиры взорвавшейся "Лады". Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, "Лада-калина" рванула и загорелась на Котельнической улице в Люберцах из-за перегрева шланга кондиционера. Без пострадавших не обошлось: повреждения получил парень, который был за рулём, у него диагностировали сильный ожог ног и около 20% тела от разлившегося тосола. Супруга и мать отделались лишь сильнейшим шоком.

Примечательно, что авто семья купила всего несколько месяцев назад.